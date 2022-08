Sonia Bruganelli replica alla crisi con Bonolis: le sue parole sono piuttosto ambigue.

Via Instagram, Sonia Bruganelli ha replicato alla presunta crisi con il marito Paolo Bonolis. L’opinionista del GF Vip 7 ha fornito una spiegazione piuttosto ambigua, che non ha fatto altro che accendere ulteriori dubbi nei fan.

Sonia Bruganelli replica alla crisi con Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis finiscono al centro del chiacchiericcio a giorni alterni. Da anni, ormai, si parla di una preunta crisi di coppia, ma i due sono sempre riusciti a smentire i rumors. Nelle ultime ore, l’opinionista del GF Vip 7 ha aperto un box delle domande su Instagram e, ovviamente, la crisi con il conduttore è stato un argomento piuttosto gettonato.

Le parole di Sonia Bruganelli

Un fan le ha chiesto: “Ma con Paolo siete ancora una coppia? Siete speciali te e Paolo“.

Sonia, senza giri di parole, ha replicato:

“Io e Paolo saremo sempre una coppia. Abbiamo tre figli insieme”.

La risposta della Bruganelli non ha soddisfatto pienamente i seguaci. Il motivo? Le sue parole sono apparse piuttosto ambigue, come a dire che saranno per sempre una coppia solo perché hanno tre figli insieme.

Sonia e Paolo: nessuna crisi in corso

Sonia e Paolo non amano parlare della vita privata e, come se non bastasse, sono entrambi molto ironici. E’ per questo che non possiamo prendere alla lettera la replica della Bruganelli. Qualcuno, non a caso, crede che la crisi di coppia sia reale. Magari, nel corso della nuova avventura come opinionista del GF Vip 7, la signora Bonolis si sbottonerà un po’ di più.