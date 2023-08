Sonia Bruganelli senza trucco né filtri su Instagram, Guendalina Canessa com...

Il commento di Guendalina Canessa alla foto senza trucco né filtri postata sul suo account Instagram da Sonia Bruganelli ha fatto storcere il naso ai fan dell’imprenditrice. Cosa è successo?

Sonia Bruganelli posta una foto senza trucco, il commento di Guendalina Canessa

Sonia Bruganelli ha condiviso su Instagram una foto senza filtri, accompagnata da alcune riflessioni. Lo scatto è stato commentato dall’ex gieffina e influencer Guendalina Canessa con parole che hanno non poco spiazzato in fan dell’ex moglie di Paolo Bonolis.

Condividendo alcune foto in cui è visibilmente abbronzata e senza trucco, l’ex opinionista del GF Vip ha scritto: “A volte il sole fa il lavoro del chirurgo, a parte il collo”.

Se la Bruganelli ha scelto di non nascondere i segni del tempo, alcuni commenti al post sono apparsi alquanto clamorosi, proprio come quello della Canessa.

“Ci sono dei macchinari medici amore che senza chirurgia… tolgono 10 anni!”, ha scritto l’influencer, nota per essere sempre molto attenta alla cura del proprio corpo. “Una volta al mese vieni a Milano, t’indirizzo io. Sei troppo bella, devi solo tenerti in ordine”, ha aggiunto.

Nessuna risposta

Le parole dell’ex gieffina, probabilmente scritte senza malignità e con buone intenzioni, non sono sembrate ai fan della Bruganelli come un complimento.

Se sotto al post dell’ex moglie di Bonolis si continuano a moltiplicare i commenti, per il momento la diretta interessata non ha replicato al commento della Canessa né rispondendo all’osservazione né in altri modi.