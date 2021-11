Sophia Urista, la cantante dei Brass Against che ha fatto pipì sul palco

Sophia Urista, la cantante dei Brass Against, ha fatto la pipì sulla faccia di un fan sul palco. Il video è diventato virale e ha disgustato molte per

Sophia Urista, la cantante dei Brass Against, ha fatto la pipì sulla faccia di un fan sul palco. Il video è diventato virale e ha disgustato molte persone.

Sophia Urista, la cantante dei Brass Against che ha fatto pipì su un fan sul palco

Sophia Urista, la cantante dei Brass Against, ha lasciato senza parole i suoi fan, provocando anche molto disgusto. La cantante ha fatto la pipì sulla faccia di un fan sul palco, mentre si stava esibendo. Il video di quel momento è diventato virale, ha attirato molta attenzione, ma non tutta positiva. Molti fan hanno ammesso di aver preferito non vedere una scena del genere. La cantante si è abbassata i pantaloni e ha compiuto il gesto, forse nell’intento di essere trasgressiva.

Un fan si è reso disponibile di sdraiarsi a faccia in su sotto la cantante, facendosi urinare in faccia. Il fatto è accaduto l’11 novembre 2021 al Festival Welcome to Rockville a Daytona Beach, in Florida. L’esibizione era trasmessa in live streaming su Twitch, ma è stata interrotta proprio a causa del comportamneto della donna.

Sophia Urista, chi è la cantante che ha fatto pipì sul palco

Sophia Urista è una cantante americana, che fa parte della band Brass Against da molto tempo.

Era una concorrente dell’undicesima stagione di The Voice, andata in onda nel 2016. Quando ha preso parte al reality aveva 31 anni. Come riportato dalla NBC, la donna proviene da una “famiglia molto conservatrice“. Era una studentessa di medicina prima di inseguire la sua passione per la musica. Nel corso degli anni è riuscita a diventare la cantante dei Brass Against, con alcune canzoni di grande successo. Su Instagram ha più di 58.000 follower e dal suo account si capisce che ha una relazione con Jessica King, istruttrice di fitness.

Sophia Urista fa pipì sul palco: la band ha dichiarato che è stata portata via

In un tweet condiviso dopo quello che è successo sul palco, i Brass Against hanno spiegato che Sophia Urista “si è lasciata trasportare” e che un gesto del genere non si sarebbe mai più ripetuto. “Ci siamo divertiti molto ieri sera a Welcome to Rockville. Sophia si è lasciata trasportare. Non è qualcosa che ci aspettavamo, e non è qualcosa che vedrete di nuovo ai nostri spettacoli.

Grazie per averlo portato ieri sera, Daytona” hanno scritto. Gli utenti sono rimasti davvero sconvolti da ciò che hanno visto e ci sono state tantissime critiche.