Soraia Ceruti ha già dimenticato Luca Salatino: pizzicata a Napoli con un altro

Soraia Ceruti ha già dimenticato Luca Salatino? E' stata beccata a Napoli in dolce compagnia.

Soraia Ceruti potrebbe aver già dimenticato Luca Salatino. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata pizzicata a Napoli in dolce compagnia. Chi è il fortunato?

Soraia Ceruti pizzicata a Napoli con un altro

La storia d’amore tra Soraia Ceruti e Luca Salatino è giunta al capolinea. I due, tramite alcune condivisioni social, hanno annunciato la rottura. A distanza di qualche giorno da quel momento, è arrivata una segnalazione sull’ex corteggiatrice. Sembra che la ragazza sia stata beccata a Napoli in dolce compagnia.

Soraia ha già dimenticato Luca Salatino?

A lanciare la notizia su Soraia è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano. La Terribile, tramite Instagram, ha raccontato che più fonti le hanno segnalato la presenza della Ceruti a Napoli, precisamente in zona Vomero. Tutto vero, visto che la stessa Soraia ha condiviso alcuni post taggando la città ai piedi del Vesuvio. Deianira, però, ha specificato che l’ex corteggiatrice era in compagnia di un ragazzo misterioso.

Chi è l’uomo beccato con Soraia?

Al momento, non abbiamo alcuna informazione sul ragazzo pizzicato con Soraia a Napoli. Potrebbe essere il nuovo fidanzato? Non possiamo saperlo, ma la Ceruti ci ha tenuto a sottolineare via social che le notizie che girano sul suo conto sono tutte “bugie“.