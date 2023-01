Stava rapinando un appartamento, quando i condomini lo beccano: un 33enne marocchino è stato arrestato con l’accusa di furto in abitazione.

Sorpreso a rubare in un appartamento: arrestato

È accaduto a Livorno, in via Grande. I carabinieri hanno arrestato un 33enne marocchino per furto in abitazione.

Il ladro, pur di fuggire, s’è addirittura nascosto in camera da letto, dopo averla chiusa a chiave. Quando hanno forzato la porta lo hanno trovato sotto le coperte, mentre cercava di nascondersi in maniera alquanto maldestra.

L’appartamento era disabitato

A permettere l’arresto è stata la segnalazione di alcuni condomini, insospettiti dagli strani rumori provenienti da un interno che in quei giorni risultava disabitato.

Quando sono arrivati i militari, trovano infatti l’appartamento completamente a soqquadro e una camera dal letto chiusa a chiave. Il ladro s’è nascosto lì dentro.

Autorizzati dalla proprietaria, nel frattempo rientrata a casa, i militari hanno forzato la porta e lo hanno trovato in quel nascondiglio particolare.

Leggi anche: Si schianta contro una pattuglia dei carabinieri: fermato ladro in fuga dopo un furto

Arrestato per furto e danni all’appartamento

Una volta scoperto, i militari hanno trovato nelle tasche del 33enne marocchino alcuni oggetti in argento, appena rubati dall’appartamento.

Tutta la refurtiva è stata subito restituita alla legittima proprietaria. Per il 33enne è stato disposto l’arresto, e ora ha l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. È accusato di furto in abitazione, e anche per i danni all’appartamento.

Leggi anche: Varese, si scusa con il paese per il figlio che commette furti