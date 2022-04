I celeberrimi ovetti di cioccolato al latte sono sospettati di contenere salmonella, Ferrero ritira da Inghilterra ed Irlanda gli ovetti Kinder

Sospetta salmonella, Ferrero ritira da Inghilterra ed Irlanda gli ovetti Kinder e l’alert specifico è stato lanciato dalla Fda del Regno Unito, la Food Standards Agency, dopo il presunto collegamento con un grosso focolaio. E sono proprio Inghilterra e Irlanda a fare i conti con quel grosso focolaio di salmonellosi che, almeno in ipotesi da suffragare, potrebbe essere collegato agli ovetti Kinder.

Ferrero ritira gli ovetti Kinder

Ed esattamente per rispettare questo mood precauzionale nelle more delle verifiche il colosso nostrano della dolciaria, Ferrero, ha stabilito di ritirare immediatamente alcuni dei lotti per il “potenziale collegamento con un focolaio di salmonella”. La decisione è stata abbondantemente riportata dai media inglesi che hanno parlato di “ritiro a scopo precauzionale” ed hanno alluso al fatto che ma “il provvedimento potrebbe essere presto esteso ad altri Paesi”.

Ci sono 63 casi sospetti su bimbi under 5

I celeberrimi ovetti di cioccolato al latte amati da milioni di bambini in tutto il pianeta potrebbero nascondere quindi una brutta una sorpresa. Secondo la Fsa “almeno 63 casi di malattie legate ai prodotti sono stati identificati. In gran parte sono stati colpiti bambini sotto i 5 anni”. I lotti ritirati provengono dallo stabilimento di Arlon in Belgio e hanno scadenza compresa tra l’11 luglio e il 7 ottobre 2022, sono quelli sia singoli che in confezioni multiple.