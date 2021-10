Spagna-Francia, tutto pronto per la finale di San Siro che vedrà opposte due scuole calcistiche: dal tiqui taca degli iberici alla velocità dei transalpini

Spagna-Francia, è tutto pronto per la finale di San Siro del big match serale che alle 20.45 di oggi, 10 ottobre, assegnerà al “Meazza” la Uefa Nations League 2021. Le due nazionali si scontreranno in una partita che ha il sapore delle grandi rivincite.

Rivincite dopo le eliminazioni patite da entrambe agli Europei della scorsa estate. Europei dominati dagli Azzurri di Roberto Mancini che proprio dall’undici iberico sono stati eliminati al termine di una semifinale rocambolesca persa per 2 a 1.

Spagna-Francia, finale a San Siro fra due scuole calcistiche contrapposte

Dal canto suo la Francia è reduce dal 3 a 2 inflitto al quotato Belgio e da una prestazione che sarà un po’ la chiave di lettura della finale.

Perché? Perché Spagna-Francia a San Siro sarà a tutti gli effetti uno scontro fra due modi di concepire il calcio: da un lato il Tiqui Taca degli spagnoli , dall’altro la velocità in verticalizzazione di un undici che ha in Mbappè il suo vertice nevrile, vertice che fonda sui 37,7 chilometri all’ora accreditati all’attaccante transalpino durante il match con la Germania agli Europei 2020.

Finale a San Siro di Spagna-Francia: il piano della Questura per match e dopo partita

Intanto allo stadio San Siro di Milano è tutto pronto per la partita con uno specifico piano di potenziamento dei servizi voluto dal Questore di Milano Giuseppe Petronzi. Saranno in vigore il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche in centro città e nelle aree circostanti lo stadio. I tifosi spagnoli avranno come meeting point Piazza XXV Aprile, mentre a quelli francesi è toccata Piazza Castello. Sul deflusso il piano prevede prevenzione, vigilanza e controllo, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid.

Ecco le direttrici della Metro per la finale a San Siro di Spagna-Francia

Saranno chiuse le stazioni metropolitane della linea 5 Ippodromo e Segesta e verrà prolungato l’orario delle linee M1 ed M5. In zona Ippodromo poi è stato istituito un bag deposit. In più verrà effettuato un servizio di filtraggio ad ampio e medio raggio nei confronti dei tifosi, “con scrupolosi controlli agli accessi, al fine di rendere efficaci le verifiche dei documenti nonché i controlli per evitare l’introduzione di materiale non autorizzato”.