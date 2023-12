Chi è il cecchino di Praga David Kozak, il ragazzo che ha organizzato la sparatoria all’università di Lettere e Filosofia della capitale ceca uccidendo almeno 15 persone e ferendone 30? A seguito dell’agguato, il giovane è morto.

Sparatoria all’università di Praga, chi è il cecchino David Kozak

Giovedì pomeriggio la polizia si è cimentata in una serrata caccia all’uomo per individuare e neutralizzare il 24enne David Kozak, ricercato per la sparatoria all’università di Praga che ha causato la morte di 15 persone e ne ha ferite almeno altre 30. A quanto si apprende, dopo l’aggressione compiuta nel pomeriggio di giovedì 21 dicembre, il cecchino è morto.

A seguito del decesso di Kozak, la polizia ha consentito agli studenti e al personale universitario barricato nelle aule di evacuare l’edificio. Durante le operazioni, il complesso era stato isolato.

Dopo che il 24enne è stato “eliminato”, le autorità ceche hanno riferito che il padre del cecchino di Praga è stato trovato morto nella mattinata di giovedì 21.

Kozak su Telegram: “Voglio sparare in una scuola e uccidermi”

Kozak, secondo quanto riportato dalla BBC, è originario di un villaggio che dista circa una ventina di chilometri dalla capitale ceca. In merito alla sparatoria, il capo della polizia Martin Vondrasek ha dichiarato ai media che il ragazzo si è probabilmente suicidato sul ballatoio dell’edifico anche se non si esclude che possa essere stato ucciso dai poliziotti. “Abbiamo informazioni non confermate, che lo studente 24enne si era ispirato a un evento simile accaduto in autunno in Russiaïï”, ha aggiunto Vondrasek.

Per quanto riguarda il movente, invece, è stato rivelato che nei giorni che hanno preceduto la sparatoria Kozak avesse postato dei messaggi deliranti e dal contenuto molto forte su Telegram. “Mi presento, mi chiamo David e voglio fare una sparatoria a scuola e poi suicidarmi. Alina Afanaskina mi ha ispirato troppo”, aveva scritto. “Ho sempre desiderato uccidere, pensavo che in futuro sarei diventato un maniaco. Poi, quando Ilnaz Galyaiev ha sparato nella sua scuola, ho capito che era molto più redditizio fare omicidi di massa piuttosto che seriali. Mi sono seduto, ho aspettato, ho sognato. L’azione di Alina mi ha poi dato la spinta finale. Era come se fosse venuta in mio aiuto dal cielo giusto in tempo”, ha scritto ancora il 24enne.

Alina e Ilnaz

I due ragazzi citati dal cecchino di Praga hanno entrambi organizzato sparatorie all’interno della propria scuola. Alina Afanaskina, 14 anni, ha usato la pistola di suo padre a Bryansk, in Russia, per uccidere una sua compagna di classe e ferire altri ragazzini. Ilnaz Galyaiev, invece, è stato autore di una terribile strage all’interno del suo istituto a Kazan, sempre in Russia, a maggio 2021. L’adolescente, 19 anni, era un ex studente ed è riuscito a uccidere sette allievi e due professori.