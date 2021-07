Speranza invita ad indossare la mascherina all'aperto quando ci sono assembramenti e commenta la risalita dei contagi nel nostro paese.

Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha chiesto ai cittadini uno sforzo collettivo per rispettare le norme anti contagio: tra queste quella di indossare la mascherina anche all’esterno in presenza di assembramenti in modo da ridurre il rischio di trasmissione dell’infezione.

Speranza sulle mascherine all’aperto

Intervenuto al termine della cerimonia di accreditamento internazionale Jci della Fondazione Policlinico Gemelli Irccs di Roma, l’esponente del governo ha affermato che “dobbiamo avere la massima attenzione alla luce della risalita dei contagi“. Un incremento, ha continuato, atteso e comunque con numeri più bassi del passato.

Come sempre, ha spiegato, il governo si affiderà alla propria squadra di tecnici che continueranno a fare un lavoro di verifica per capire passo dopo passo come le cose vanno avanti e agire di conseguenza.

“Quello che è certo è che la vera arma per chiudere questa stagione è la campagna di vaccinazione“, ha aggiunto.

Speranza sulle mascherine all’aperto: “26 mln col green pass”

Mentre sono in corso le valutazioni su eventuali altre norme, ha reso noto he attualmente ci sono 26 milioni di italiani che hanno scaricato il green pass: “Un dato straordinario“.