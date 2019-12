Cesari sicuro: "La rete di Lautaro era da convalidare, Lukaku non influenza Umtiti".

Sono davvero tanti, tantissimi gli episodi da moviola durante il big match di Champions League Inter-Barcellona. La squadra di Conte ha chiuso il girone al terzo posto con soli sette punti conquistati in sei giornate, troppo pochi per poter pensare di andare avanti in Champions. Ora ci sarà l’Europa League da disputare in attesa dei sorteggi di lunedì 16 dicembre da Nyon, con il primo posto in campionato da difendere dagli assalti della Juventus.

Moviola Inter-Barcellona, le parole di Cesari

Al termine della sesta e ultima giornata di Champions che ha visto l’Atalanta compiere un’impresa storica centrando la qualificazione agli ottavi dopo le prime tre sconfitte consecutive, dagli studi televisivi di ‘Pressing‘ l’ex direttore di gara Graziano Cesari ha analizzato un episodio da moviola che sta facendo discutere in Inter-Barcellona.

Ci si riferisce alla rete non convalidata a Lautaro per fuorigioco passivo di Lukaku, queste le parole di Cesari: “Mi sarei aspettato più attenzione dall’arbitro e dal VAR, perché non è una situazione oggettiva ma interpretativa. Essere in fuorigioco e non muoversi minimamente,non influenzando l’avversario, non significa essere punibile. La visuale del portiere sul tiro di Politano è assolutamente libera, Lukaku non si muove e non influenza la giocata di Umtiti, il cui atto di muoversi verso il pallone può considerarsi una giocata a tutti gli effetti e rimette in gioco il belga sulla deviazione successiva di Lautaro. Il gol a mio parere era regolare“.

Quel che è certo è l’eliminazione dell’Inter dalla Champions, serviva una vittoria contro il Barcellona a San Siro ma i blaugrano hanno mostrato la propria superiorità vincendo 2-1 nei minuti finali.

La stagione dei nerazzurri resta di altissimo livello, soprattutto in campionato dove la squadra di Conte è in vetta alla classifica con 38 punti dopo le prime 15 giornate.