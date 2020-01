Chi è Quique Setien, neo tecnico del Barcellona: contratto stipulato sino al 2022.

Chi è Quique Setien, il nuovo tecnico del Barcellona chiamato dalla società blaugrana dopo l’esonero di Ernesto Valverde. L’arrivo di Setien interessa da vicino anche il calcio italiano, in particolar modo l’Inter e il Napoli per quel che riguarda il futuro prossimo.

Chi è Quique Setien

Era nell’aria l’esonero di Ernesto Valverde, soprattutto dopo l’eliminazione in semifinale di Supercoppa contro l’Atletico Madrid. Indimenticabili le rimonte patite dal Barcellona in Champions League sotto la sua gestione tecnica: il 3-0 di Roma e il 4-0 di Liverpool hanno scritto nuove pagine di storia nella competizione per club più importante al mondo. La scelta della società blaugrana è ricaduta di Quique Setien, ex allenatore del Betis Siviglia ed ex centrocampista centrale con la maglia della Spagna.

E’ l’ultimo tecnico ad aver espugnato il Camp Nou nel novembre del 2018, per poi chiudere la stagione con il quinto posto in classifica. Setien ha firmato un contratto che lo legherà al Barcellona sino al 2022, domenica 19 gennaio la sua prima gara in casa contro il Granada. Il suo approdo interessa da vicino sia l’Inter che il Napoli: i nerazzurri per questioni legate al mercato, gli azzurri per la sfida valida per gli ottavi di finale di Champions League.

Per l’Inter, infatti, sfuma la possibilità di arrivare ad Arturo Vidal in questa sessione invernale di mercato: era il più grande obiettivo di Antonio Conte,ma con Setien muteranno le gerarchie in casa Barcellona e non dovrebbero esserci movimenti in sede di calciomercato.

Gattuso, invece, in vista degli ottavi di finale di Champions dovrà cambiare idea tattica per il suo Napoli, sempre più giù in classifica dopo le tre sconfitte nelle ultime quattro giornate.