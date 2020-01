Zaniolo, i retroscena di un infortunio annunciato

La tenuta dello stadio Olimpico di Roma e le condizioni di Zaniolo lasciano molti dubbi...

Nicolò Zaniolo, i retroscena di un infortunio già annunciato alla vigilia: aumentano le polemiche sulla scarsa tenuta dello stadio Olimpico di Roma, troppo spesso scenario di eventi drammatici per i protagonisti di questo sport.

Roma, Zaniolo: i retroscena dell’infortunio

Era domenica 12 gennaio quando all’Olimpico era in programma l’attesissima sfida Roma-Juventus, valida per l’ultima giornata del girone di andata di Serie A. Ha vinto la Juve, imponendosi per 2-1 grazie alle reti nel primo tempo di Demiral e Cristiano Ronaldo, ma i padroni di casa hanno dato segnali positivi soprattutto nel finale. La notizia che più ha lasciato il segno, però, è indubbiamente l’infortunio di Nicolò Zaniolo, la nuova stella del calcio italiano, costretto ad abbandonare il terreno di gioco dopo soli 20 minuti dal fischio d’inizio.

Gli esami strumentali hanno evidenziato la rottura del menisco e del legamento crociato: Zaniolo è stato operato e l’operazione è perfettamente riuscita: “E’ stato sottoposto alla ricostruzione autologa del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e alla sutura della lesione del menisco esterno. L’intervento chirurgico eseguito a Villa Stuart dal prof. Mariani e alla presenza del responsabile sanitario dell’AS Roma, dott. Causarano, è tecnicamente riuscito”.

Le polemiche, però, non tendono a placarsi e riguardano lo stadio Olimpico di Roma (il cui stato andrebbe rivisto dalle autorità competenti come confermato da Diego Perotti) e le condizioni di Zaniolo. Infatti, l’esterno giallorosso aveva accusato un problema proprio al ginocchio destro al termine della gara contro il Torino, per poi rientrare in gruppo solo nella giornata di giovedì 9 gennaio.

Ora il rischio più grande riguarda l’Europeo, al via il prossimo 12 giugno.