Il Tottenham avrebbe accettato l'offerta posta sul piatto dai nerazzurri. L'arrivo di Eriksen in Italia è atteso tra lunedì e martedì

Si avvia verso una conclusione a lieto fine la trattativa per portare il centrocampista danese Christian Eriksen all’Inter. In base alle ultime voci di mercato, infatti, il Tottenham ha accettato l’offerta posta sul piatto dai nerazzurri.

Eriksen pronto per l’Inter

Seconda in classifica, a soli quattro punti dalla Juventus, l’Inter non intende perdere il passo per la lotto scudetto. Proprio per questo motivo i dirigenti nerazzurri sono particolarmente attivi per quanto concerne la sessione invernale di calciomercato, al fine di rinforzare la rosa della squadra e riuscire ad arrivare fino in fondo al campionato a contendersi il titolo.

Dopo aver annunciato nei scorsi giorni l’arrivo di Young e Moses, ecco che l’Inter è pronta ad annunciare l’arrivo di uno dei principali obiettivi di mercato invernali della società, ovvero Christian Eriksen.

In base a quanto su evince dagli ultimi rumors di calciomercato, sembra che l’Inter abbia deciso di fare una proposta pari a 15 milioni di euro più 3 di bonus. Offerta particolarmente allettante, che ha visto gli Spurs pensarci su, per poi concludere la trattativa per delle cifre pari a 15 milioni più 5 di bonus.

In call-conference in un hotel di Milano con la dirigenza del Tottenham, il ds dell’Inter, Piero Ausilio e l’agente del calciatore danese, Martin Schoot, hanno quindi lavorato per cercare di portare al termine una trattativa che a quanto pare si è conclusa nel migliore dei modi. Se tutto questo non bastasse, sembra che l’Inter abbia già programmato lunedì come giorno dell’arrivo a Milano del centrocampista danese, in modo tale da poter pianificare le visite mediche entro la giornata di martedì.

Non si esclude, comunque, un arrivo nel capoluogo lombardo anticipato, con Eriksen sugli spalti di San Siro a vedere i futuri compagni di squadra all’opera contro il Cagliari.