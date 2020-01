Gli ultimi istanti della vita di Kobe Bryant prima dell'incidente: diffuso l'audio tra il pilota dell'elicottero e la torre di controllo.

Si continua a indagare per ricostruire la dinamica dell’incidente in cui hanno perso la vita Kobe Bryant e la figlia Gianna. Tra le ipotesi più accreditate ci sarebbe quella che indica come causa dello schianto il mal funzionamento del veicolo e quella che invece punta il dito contro cattive condizioni meteorologiche, che avrebbero abbassato notevolmente i livelli di visibilità. Gli inquirenti stanno analizzando tutte le informazioni che hanno a disposizione, tra cui anche l’ultimo audio del dialogo tra il pilota dell’elicottero di Kobe Bryant e la torre di controllo.

L’audio del pilota di Kobe Bryant

Nell’audio si sente il pilota dell’elicottero che trasportava Kobe e Gianna Bryant, insieme ad altre sei persone, mettersi in contatto con la torre di controllo di Burbank e, successivamente, con quella della California del Sud per accordarsi sulla rotta da seguire, date le condizioni di scarsa visibilità, fino a quando la comunicazione non si interrompe definitivamente.

Secondo una prima ricostruzione della VASAviation, la torre di controllo stava cercando di comunicare al pilota che stava volando ad una quota troppo bassa. A un certo punto l’elicottero sparisce dai radar e le comunicazioni si interrompono, probabilmente durante lo schianto finale costato la vita alla stella dell’NBA.

Le cause dell’incidente

Le cause dell’incidente restano ancora ignote e gli inquirenti stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. L’ipotesi del guasto del veicolo è ritenuta molto improbabile, come sostiene anche il pilota Kurt Deetz: “La probabilità di un guasto totale del motore gemello su quell’elicottero è molto bassa”. Sembrerebbe quindi il meteo il principale antagonista dello schianto; la fitta nebbia sulla zona avrebbe infatti potuto ostacolare le manovre di volo o ridurre la visibilità del pilota.