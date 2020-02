Nicolò Zaniolo ha deciso di presentare sui social la sua nuova fiamma dopo la fine della love-story con Sara Scaperrotta: ecco di chi si tratta

Le ultime novità sul centrocampista e attaccante della Roma Nicolò Zaniolo non riguardano il suo recupero dall’infortunio. Del giovane toscano interessa infatti molto anche la sua vita sentimentale. Se la liaison con Sara Scaperrotta è dunque finita, il bomber offensivo sembra già più che pronto ad aver voltato pagina. Zaniolo si sta difatti frequentando con un’altra bellissima attrice e modella italiana, che ha deciso di presentare pubblicamente sui social. A conferma di ciò, ecco dunque la foto del calciatore in compagnia della ragazza e con tanto di cuore in bella vista.

Nicolò Zaniolo nuovamente fidanzato

Come detto, dopo la fine della love-story con la Scaperrotta, Nicolò Zaniolo ha già una nuova fiamma. In una delle sue Instagram Stories, il fuoriclasse della Roma Calcio ha difatti pubblicato una foto in compagnia di Elisa Visari. Il bomber, al momento impegnato con il recupero dopo la rottura del legamento crociato e del menisco, ha condiviso anche alcune foto dell’attrice e modella. Ha così confermato i rumors che circolavano suo contro nelle scorse ore.





Ma chi è la bella Elisa Visari? La giovane è un volto noto del cinema italiano. Classe 2001 e romana doc, ha già preso parte a diversi film, come L’Amore, il Sole e le altre Stelle, Non sono un Assassino e A Casa tutti bene nel 2019.

È anche una delle protagoniste de Gli anni più belli, ultimo capolavoro di Gabriele Muccino. Bella e brava, Elisa si prospetta dunque come uno dei volti più interessanti del panorama cinematografico nostrano.