Il mondo dello sport ha perso uno dei suoi migliori giocatori: Kobe Bryant. A pochi giorni dalla sua scomparsa, tragicamente avvenuta insieme alla figlia Gianna, vengono prodotte delle sneakers in loro ricordo.

Il 26 gennaio 2020, a bordo di un elicottero privato, Kobe e Gianna Bryant insieme ad altre sette persone perdono tragicamente la vita. A una settimana dai funerali, molti sono ancora coloro che pensano alla loro morte e cercano di omaggiarli. Per loro prodotte delle sneakers personalizzate!

Le sneakers in onore di Kobe e Gianna Bryant

Il mondo continua a piangere la morte della star dell’Nba e di sua figlia Gianna. I due si trovavano su un velivolo, quando a causa della fitta nebbia e il conseguente black out con la torre di controllo, il pilota perde il controllo e si schianta sulle colline di Calabasas provocando la morte di tutti i passeggeri. Una tragedia che ha toccato in prima linea la famiglia di Kobe, sua moglie Vanessa, le figlie Natalia Diamante, Bianca Bella e Capri oltre l’intero mondo dello sport.

L’omaggio ai Bryant

Molti sono stati gli omaggi fatti a Black Mamba e a sua figlia Gianna, detta Mambacita, ma quello fatto da Jd_thepainter è sicuramente quello più significativo. L’artista è americano ed è noto su Instagram per le personalizzazioni che riesce a fare sulle famose sneakers: personaggi del mondo dello spettacolo, dei cartoni animati e per l’appunto grandi dello sport. È noto a tutti il talento non solo di Kobe, ma anche della giovane Gigi, che pare avesse ereditato il talento del padre, tanto da essere già una promettente giocatrice di basket. Per questo l’artista ha deciso di dipingere il “Mamba team” e rappresentare i due atleti sul retro delle Air Jordan Nike, sopra il tallone dove è riportato il logo Jumpman. Sulla scarpa sinistra Kobe, su quella destro Gianna, entrambi ritratti mentre tirano a canestro.

I colori scelti sono il viola e l’oro, entrambi colori che possiamo ritrovare sulle magliette di Kobe. Attualmente sulla pagine personale Instagram dell’artista sono già in vendita al costo di 300 dollari.