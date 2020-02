Dopo essersi recato a Milano in occasione di Valencia-Atalanta, un tifoso della squadra spagnola è risultato positivo al coronavirus.

Un tifoso del Valencia che si è recentemente recato a Milano per seguire il match contro l’Atalanta è risultato positivo ai test per il coronavirus/">coronavirus. Ad annunciarlo il Ministero della Salute spagnola che ha dichiarato di essere in attesa della controprova da parte del Centro Nazionale di Microbiologia. Se venisse confermato sarebbe il secondo caso della città.