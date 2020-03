Il comitato scientifico sul coronavirus voluto dal presidente Conte ha chiesto la sospensione di tutte le manifestazioni sportive per 30 giorni.

Nella serata del 3 marzo è giunta la notizia che il comitato tecnico-scientifico voluto dal presidente Conte per fronteggiare l’emergenza coronavirus ha chiesto che venga effettuata la sospensione di tutte le manifestazioni – anche sportive – per un periodo di almeno 30 giorni. Il comitato ha chiesto infatti lo stop per tutti gli appuntamenti che possono comportare assembramenti di persone e il mancato rispetto della distanza di sicurezza minima di un metro al fine di prevenire un eventuale contagio. Potrebbe quindi essere rinviata a data da destinarsi la semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Milan inizialmente prevista per il prossimo 4 marzo.