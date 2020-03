Boban via dal Milan, parla Vieri: “Gazidis ha fatto una vigliaccata”

Intervenendo sull'addio di Zvonimir Boban al Milan, l'ex calciatore Christian Vieri ha dichiarato che quella fatta da Gazidis è stata una vigliaccata.

Prosegue la polemica interna a casa Milan tra Zvonimir Boban, ormai messo alla porta dal club rossonero, e l’ad Ivan Gazidis che starebbe per firmare la lettera di licenziamento immediato per il croato. Sulla questione è infatti entrato a gamba tesa l’ex calciatore Christian Vieri, che militò nel Milan dal 2005 al 2006, il quale nell’ultima puntata del programma Tiki Taka ha fortemente criticato l’atteggiamento tenuto da Gazidis nei confronti di Boban e di Paolo Maldini.





Boban via dal Milan, parla Vieri

Intervenendo in merito ai contrasti tra Boban e Gazidis, Vieri ha commentato: “Milan? Boban ha fatto bene. Gazidis è andato a parlare con l’allenatore (Rangnick, ndr) quando lui non c’entra niente. Ma chi è Gazidis? Cosa fa? Ci sono Boban e Maldini in quel ruolo”.

Secondo Bobo Vieri l’ex calciatore croato è stato a suo dire vittima di una vigliaccata da parte dell’ad sudafricano, che non gradiva i suoi piani di rinnovamento della squadra: “Boban doveva stare zitto? Nella vita bisogna essere uomini e avere i coglioni e Boban li ha.

Maldini ha chiamato Boban per lavorare insieme, sono molto amici. Boban non è stato mandato via: uno ha fatto una vigliaccata, l’altro non è un pupazzo. ha personalità e dice le cose in faccia. Perchè Gazidis non se ne ritorna all’Arsenal?”.

Zvonimir Boban era arrivato al Milan nel giugno scorso, lasciando la Fifa dove ricopriva il ruolo di vicesegretario generale per lo sviluppo del calcio e l’organizzazione delle competizioni. Con l’imminente addio del croato e del direttore tecnico Maldini diventa reale il rischio che possano andarsene anche giocatori come Ibrahimovic e Donnarumma, dato che il loro procuratore Mino Raiola non gradirebbe l’ennesimo cambio tecnico ai vertici della società.