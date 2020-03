Federica Brignone è la prima italiana ad aver vinto la Coppa del Mondo di sci alpino femminile: prima di lei solo Thoeni, Gros e Tomba.

Per la prima volta è stata un’italiana a vincere la Coppa del Mondo di sci alpino femminile: si tratta di Federica Brignone, trentenne di La Salle tra le atlete di punta della Nazionale di sci alpino dell’Italia degli ultimi anni. Oltre a questo trofeo si è portata a casa anche quello della specialità combinata e del gigante.

Federica Brignone vince la Coppa del Mondo

Avrebbe dovuto concludere la sfida con le avversarie giovedì 12 e venerdì 13 marzo 2020 ma la FIS ha deciso di cancellare le gare finali che avrebbero dovuto tenersi ad Aare, in Svezia. Si trattava dello slalom parallelo, del gigante e dell’altro slalom di sabato 14 marzo che avrebbe dovuto chiudere la tappa. L’annullamento si è reso inevitabile perché nel paese si sarebbe verificato un caso di positività al coronavirus, forse proprio tra le persone coinvolte nello sci.

E così Federica si è aggiudicata il titolo di campionessa mondiale.

Dietro a lei, che ha totalizzato 1378 punti, si sono collocate Mikaela Shiffrin (1225 punti) e Petra Vlhova (1189 punti). La sciatrice ha anche vinto due coppe di specialità, quella della combinata e quella del gigante, il suo grande sogno. Immediato il commento di Gianluca Rulfi, il capo allenatore della squadra femminile. “Brignone l’ha comunque conquistata sul campo“, ha dichiarato soddisfatto.

In oltre mezzo secolo di storia, Federica è la prima italiana ad aggiudicarsi questo titolo. In campo maschile lo sci azzurro vanta invece quattro affermazioni con Gustav Thoeni e una a testa per Piero Gros e Alberto Tomba.