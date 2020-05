Dele Alli vittima di una rapina: rubati gioielli e orologi per 2 milioni

Un gruppo di malviventi ha messo a punto una rapina a casa di Dele Alli: il calciatore è rimasto ferito al volto.

Paura e terrore per Dele Alli, calciatore del Tottenham che nella notte tra mercoledì 13 e giovedì 14 maggio 2020 è stato vittima di una rapina. I ladri hanno fatto irruzione nella sua abitazione minacciandolo con un coltello e ferendolo al volto rubando orologi e gioielli del valore complessivo di 2 milioni di euro.

Dele Alli vittima di una rapina

Al momento Dele non si trovava solo in casa ma insieme alla sua fidanzata, la modella Ruby Mae, e ad alcuni amici. Secondo una prima ricostruzione stava giocando a biliardo con loro quando i ladri sono entrati nel suo domicilio. Il calciatore e uno dei presenti avrebbero alzato il tono di voce provando a reagire ma questi, che con loro avevano anche un coltello, li avrebbero colpiti con dei pugni al volto.

Intanto hanno in breve tempo sottratto diversi oggetti presenti nell’abitazione tra cui orologi molto costosi e alcuni gioielli della fidanzata mettendo insieme un ingente bottino e dandosi immediatamente alla fuga prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Fortunatamente le lesioni riportate da Alli sono lievi e non hanno reso necessario un trasferimento al Pronto Soccorso. La Polizia, giunta sul posto, non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale ma ha informalmente reso noto che probabilmente i malviventi avevano messo nel mirino proprio il calciatore. Non si tratta infatti del primo calciatore del Tottenham che subisce una rapina. Soltanto due mesi prima anche il difensore belga Vertonghen si era visto dei ladri, armati per giunta di machete, fare irruzione nella sua abitazione.