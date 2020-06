Dramma nel golf, la figlia di 20 mesi di Camilo Villegas è gravemente malata.

Il giocatore di golf colombiano Camilo Villegas ha annunciato che sua figlia Mia, di soli 20 mesi, è affetta da un doppio tumore, al cervello e alla spina dorsale. A darne notizia è stato lo stesso Villegas che ha detto: “Abbiamo capito che c’era qualcosa che non andava a marzo perché Mia era cambiata in peggio: piangeva sempre ma soprattutto non era la solita bimba solare, era spesso priva di forza e non aveva più il suo classico entusiasmo”.

Da li sono partiti gli esami e i test hanno purtroppo portato alla drammatica scoperta che ha obbligato all’immediato intervento chirurgico. Ora la bambina sta affrontando nuovi cicli di chemioterapia in attesa di capire come riuscirà a reagire al trattamento e controllare le condizioni di salute.

La figlia di Camilo Villegas è malata

Il caso della piccola Mia viene trattato al Nicklaus Children’s Hospital di Miami che sta facendo di tutto per salvarle la vita. “Abbiamo subito sostenuto l’intervento ma la diagnosi è stata feroce: le masse tumorali si erano fatte ancora più aggressive. Adesso stiamo sottoponendo Mia a cicli di chemioterapia” sottolinea Villegas che poi aggiunge: “Vedere lottare un bimba così piccola per la propria vita è qualcosa di inaccettabile e difficile da spiegare”.





Intanto, Villegas è tornato a giocare, dopo il periodo di stop imposto dal coronavirus, sui campi della Florida. Il 38enne golfista sudamericano sta infatti partecipando al Korn Ferry Tour. “Mia moglie ha insistito e mi ha detto, vai divertiti. Il golf è la tua vita.

Non so dove sia la mia mente in questi momenti ma so per certo dov’è il mio cuore”.