Poche parole per esprimere dolore in un ricordo d'affetto. Il ciclista Bennati, al fianco di Zanardi prima dell'incidente, racconta quei momenti.

“Era il giorno più bello della sua vita“. Un pixel non permette di leggere la commozione, ma c’è tutta nella confessione dell’ex ciclista Daniele Bennati nel ricordo dei momenti condivisi con Alex Zanardi poco prima dell’incidente: “Ancora non ci credo” è l’espressione del suo stupore per quanto accaduto al campione nato due volte.

La confessione di Bennati su Zanardi: “Era felice”

L’ex ciclista italiano ancora non crede che quella staffetta, partita da Luino e che doveva concludersi a Santa Maria di Leuca sia finita in maniera inaspettata: “Alex, ancora non ci credo, nessuno ci crede.

Poco prima di quella maledetta semicurva avevi detto: ragazzi, oggi è uno dei giorni più belli della mia vita. Ed io che pensavo la stessa cosa… tutti coloro che ti scortavano verso Montalcino pensavano la stessa identica cosa perché tu questo sai fare trasmettere: felicità, positività ed allegria! Siamo tutti tutti con te Alex” scrive l’atleta su Instagram. Al momento dell’incidente, Bennati non era con il campione paralimpico, ma si era attardato nella tappa.

Era, tuttavia, con lui poco tempo prima e ricorda gli ultimi momenti prima di quella curva fatale.



Zanardi, l’ultimo bollettino

Dopo tre notti dall’incidente, il bollettino medico di lunedì 22 giugno riporta “condizioni gravi, ma stabili“. Le condizioni cliniche restano invariate nei parametri cardio-respiratori e metabolici ma rimane grave il quadro neurologico.

“Il paziente è sedato, intubato e ventilato meccanicamente e la prognosi è riservata” si legge sul bollettino emesso dall’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena.