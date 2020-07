Secondo alcune indiscrezioni sarebbe ormai imminente l'esonero per il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini. Al suo posto Commisso vorrebbe De Rossi.

Secondo alcune indiscrezioni di Sky Sport sarebbe ormai imminente l’esonero per il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini. Al suo posto, il presidente della viola Rocco Commisso starebbe puntando su Daniele De Rossi che in molti danno già in dirittura d’arrivo per Firenze.

Fatali per Iachini le ultime tre partite di campionato, dove la Fiorentina è riuscita a raccogliere soltanto un punto.