L'ex difensore della Primavera della Juventus, Guseppe Rizza, è morto a 33 anni a causa di una grave emorragia cerebrale.

Lutto nel mondo del calcio che piange la prematura scomparsa di un ex calciatore della Primavera della Juventus: è morto Giuseppe Rizza, 33 anni, con un passato anche con le maglie di Livorno, Juve Stabia, Nocerina e Pergocrema. Il roccioso centrale difensivo si è spento lunedì 6 luglio a 33 anni dopo essere stato colpito da una grave emorragia cerebrale lo scorso 10 giugno.

Il centrale difensivo ha perso l’importante battaglia per la vita dopo essere stato intubato, in terapia intensiva, per quasi due settimane e con il coma farmacologico indotto. Giuseppe Rizza era stato risvegliato il 22 giugno: le sue condizioni generali sembravano migliorate, ma purtroppo non a sufficienza.

Giuseppe Rizza, dal punto di vista professionale, era cresciuto nella Primavera della Juventus, vincendo la Supercoppa di categoria nel 2006 sotto la guida di mister Chiarenza.

Da calciatore professionista, inoltre, Rizza avea disputato qualche sparuta presenza in cadetteria, Serie B, con il Livorno. Le sue migliori esperienze, però, sono state in serie C con le maglie di Juve Stabia, Arezzo, Pergocrema e Nocerina, prima di scendere tra i dilettanti.



L’ultima stagione calcistica della sua vita Giuseppe Rizza l’ha disputata in Prima categoria siciliana, con il Rinascita Netina, di cui era anche il capitano. Il compianto calciatore era originario proprio di Noto, città dove si è spento a soli 33 anni dopo una grave emorragia cerebrale.