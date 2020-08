Come sta Alex Zanardi, ricoverato in terapia intensiva dopo diversi interventi a seguito dell'incidente verificatosi il 19 giugno 2020.

A distanza di quasi due mesi dall’incidente che lo ha coinvolto in Toscana, Alex Zanardi si trova ancora ricoverato presso l’ospedale San Raffaele di Milano: il suo quadro clinico e neurologico risulta ancora grave seppur stabile.

Come sta Alex Zanardi

É ancora una situazione delicata quella in cui si trova l’ex pilota, non cosciente, in coma e intubato in terapia intensiva neurochirurgica. I medici sono cauti e stanno aspettando per risvegliarlo e farlo ritornare alla riabilitazione per evitare che possa avere una nuova ricaduta come già successo. Svegliato dal coma farmacologico e trasportato a Villa Beretta per il percorso di riabilitazione, il 24 luglio 2020 le sue condizioni si erano infatti aggravate e i medici avevano optato per trasferirlo d’urgenza in ospedale, dove tre giorni dopo l’hanno operato al cervello.

La struttura ospedaliera continua a non diffondere bollettini per rispettare la volontà di riservatezza dei familiari che avevano chiesto di emettere comunicati solo in casi di novità importanti, come era capitato in occasione dell’intervento alla testa. L’assenza di novità potrebbe quindi essere interpretata in senso ottimistico perché lascerebbe intendere che il suo quadro clinico non sta peggiorando.

Non ci sono pertanto sostanziali novità rispetto a quelle fornite dall’ospedale dopo l’operazione del 27 luglio resasi necessaria per trattare alcune complicanze tardive dovute al trauma cranico primitivo.

Una cura che ha avuto un buon esito e a seguito della quale le condizioni cliniche del paziente sono apparse stabili.