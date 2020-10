Roma, Gianluca Mancini positivo al Covid

Il giovane difensore giallorosso ha contratto il coronavirus e lo ha annunciato via social.

Gianluca Mancini positivo al Covid-19. Il difensore della Roma ha annunciato attraverso un messaggio pubblicato sul proprio profil Instagram ufficiale di aver contratto il coronavirus.

Il centrale giallorosso si aggiunge ad una lunga lista di calciatori e atleti, tra cui anche Cristiano Ronaldo e Federica Pellegrini, che sono fermi ai box per via del virus pandemico.

Mancini positivo al Covid: il messaggio social

Non arrivano buone notizie per la Roma per il mister giallorosso Fonseca. Dopo il problema al ginocchio di Smalling, ecco un caso di positività al coronavirus che obbliga al forfait un altro difensore. Questa volta è toccato a Gianluca Mancini, centrale classe 1996, che ha annunciato in prima persona di aver contratto il Covid-19. Su Instagram, l’italiano ha scritto: “Ciao a tutti, sono risultato positivo al Covid e di conseguenza mi sono aggiudicato la quarantena”, ha esordito con un pizzico di ironia il giocatore.

“Fortunatamente mi sento bene e sto già facendo il conto alla rovescia per il rientro in campo. A presto e Forza Roma!”.

Sono state queste le parole del difensore giallorosso che salterà dunque il big match del weekend, per la precisione di lunedì sera, contro il Milan e con ogni probabilità anche gli impegni della prossima settimana in Coppa e campionato contro CSKA Sofia e successivamente contro la Fiorentina. Una vera e propria emergenza per il club della capitale che dovrà chiedere gli staordinari al pacchetto arretrato dove dunque giocheranno praticamente sempre il neo arrivato Kumbulla, Fazio, Juan Jesus e Ibanez.