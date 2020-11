Paulo Fonseca ha subito un furto nella sua casa: rubati tre orologi

L’allenatore della Roma Paulo Fonseca ha subito un furto nella sua casa. Il crimine sarebbe andato in scene mentre nessuno era a casa lo stesso Paulo Fonseca era a Trigoria ad allenare la squadra. Come riporta ‘ il Messaggero’, i ladri ne hanno approfittato per entrare nella sua abitazione extra-lusso di via della Nocetta, a Monteverde, a due passi da Villa Pamphijli.

Qui gli hanno rubato tre preziosissimi orologi, dal valore economico di almeno centomila euro.

Furto nella casa Fonseca

Un venerdì da cancellare per Paulo Fonseca. Mentre a Trigoria allenava la Roma, reduce da un emozionate pareggio a San Siro contro il Milan, in vista della partita di Serie A contro la Fiorentina, è stato derubato a casa sua, rimasta disabitata.

Stando a quanto emerso della prime indagini, tutto lascerebbe pensare che il furto sia stato opera di una banda di professionisti del settore.

I colpevoli, infatti, disinserito l’allarme e non hanno lasciato alcuna traccia, né impronta. Sul furto stanno indagando i Carabinieri e gli agenti del Commissariato Monteverde. Gli orologi rubati risultano di grande valor: le quotazioni, in tempi di Covid e con i mercati azionari altalenanti, sono infatti salite alle stelle.