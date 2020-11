Il celebre giornalista, telecronista e conduttore Alfredo Pigna è morto all'età di 94 anni.

Alfredo Pigna è morto all’età di 94 anni. Il celebre giornalista sportivo era un volto noto nel mondo televisivo tra gli anni Settanta e Novanta. Per oltre vent’anni, tuttavia, si era dedicato alla carta stampata, lavorando per giornali di calibro come il Corriere della Sera.

Soltanto successivamente fu chiamato alla Rai per condurre la Domenica Sportiva, fino al 1974. Ogni puntata registrava quasi 10 milioni di spettatori. Poi fu anche inviato del Tg1. In tanti ricordano la sua voce nelle telecronache dello sci, in imprese come la valanga azzurra o le prime vittorie di Alberto Tomba.

Il sito di Alfredo Pigna

Qualche anno fa Alfredo Pigna aveva realizzato un sito contenente la sua storia di vita, professionale ed anche personale.

Un documento attendibile, lo aveva definito, da donare a coloro che sarebbero stati curiosi di sapere chi era.

“Il sito nasce per lasciare una testimonianza “reale” e documentata sulla mia vita e sulle mie esperienze umane e professionali che biografi non particolarmente informati hanno, in qualche caso, riferito in maniera poco corretta anche sulle pagine internet. Colgo l’occasione per ringraziare chi ha avuto la bontà di parlare di me in termini lusinghieri e cito, per tutti, un giornalista stimato come Vittorio Zucconi“, si legge nella homepage.

Poi il saluto alla famiglia e agli amici. “Dedico questo sito a mia moglie, ai miei figli e ai miei quattro nipoti che sono nati poco prima che io uscissi di scena e che, dunque, poco o nulla sanno di me. Ma un pensiero memore e affettuoso va a Dino Buzzati che mi fu amico, fratello e impagabile maestro nei dieci anni che restano i meno conosciuti, pur se fondamentali, dell’intera sua travagliata esistenza; e che furono anche, senza dubbio, i più importanti ed esaltanti della mia vita…

“.