Anche il noto atleta della scherma Aldo Montano ha contratto il Covid-19. Per lui sintomi evidenti.

Aldo Montano è positivo al coronavirus. Si tratta dell’ennesimo caso in uno sportivo. Il noto atleta della scherma ha voluto rendere nota la sua condizione ai microfoni dell’Ansa. Il classe 1978 presenta anche sintomi evidenti.

Aldo Montano positivo al coronavirus

Anche il noto schermidore Aldo Montano ha contratto il Covid-19. A darne l’annuncio è stato il diretto interessato che ha comunicato anche la positività della sua famiglia. “Per ora abbiamo tosse, febbre e dolori ovunque”, ha detto il campione olimpico di Atene del 2004 che poi ha concluso: “Stiamo sotto controllo sperando che vada tutto bene”.

L’atleta livornese, dunque, affronta questo momento complicato insieme ai suoi cari: sua moglie Olga Plachina, nota velocista dell’atletica, e la loro figlia di tre anni Olympia.

La coppia, inoltre, ha reso da poco noto di attendere il secondogenito. Un motivo in più per seguire ogni indicazione del caso e prendere le maggiori precauzioni possibili in modo da superare la malattia senza complicazioni.

Gli altri atleti contagiati

Montano non è l’unico volto noto dello sport ad aver contratto il coronavirus. Oltre ai più conosciuti calciatori come Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic, e il pilota di Formula Uno Lewis Hamilton, in Italia ricordiamo sicuramente il caso delle campionessa del nuoto Federica Pellegrini che, per sua fortuna, ha superato senza particolari problemi il periodo di positività al virus pandemico.