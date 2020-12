Paolo Rossi, il ricordo dell’ex moglie Simonetta Rizzato

Paolo Rossi e Simonetta Rizzato, l'ex moglie di Pablito ricorda gli anni passati insieme al campione di Spagna '82.

L’ex moglie di Paolo Rossi, Simonetta Rizzato, ha concesso un’intervista al Corriere della Sera nella quale ha raccontato dell’amore che per tanti anni l’ha unita a Pablito con il quale hanno messo al mondo il loro primogenito, Alessandro.

Parla di una relazione nata quando entrambi erano molto giovani, lui 20enne lei 17enne, a Vicenza, città dove Pablito era appena arrivato per iniziare la sua personale carriera nel calcio che conta. “Ci presentarono alcuni amici comuni – dice la Rizzato – eravamo piccoli, molto teneri. Io il calcio non lo seguivo granché, non ero una tifosa. In fondo quando l’ho conosciuto, per me, era soltanto Paolo. Fu un colpo di fulmine.

E dopo quell’incontro ci sono stati diciotto anni d’amore”.

Paolo Rossi, il ricordo di Simonetta Rizzato

Poi il ricordo dell’ex moglie di Paolo Rossi va al momento più importante della carriera di Pablito, quel mondiale in Spagna nel 1982 che lei seguì da casa perchè incinta: “Fu un’esperienza pazzesca, ma io ero incinta e rimasi a casa temendo rischi per la gravidanza.

Ricordo i tifosi sotto le finestre, fu tutto bellissimo. Ma – precisa la Rizzato – c’è un episodio che descrive bene che persona fosse Paolo: quando i giornalisti gli chiesero come si sentiva, lui rispose ‘Questo è un anno importante per me: nascerà mio figlio e ho vinto un Mondiale‘. Ecco, per lui erano più importanti gli affetti“. “Paolo – prosegue – è stato il primo amore, quel sentimento puro che si può vivere soltanto a quell’età.

Poi, siamo cresciuti e maturando siamo cambiati. Lui era spesso lontano per lavoro e alla fine, dopo tanti anni insieme, abbiamo deciso di lasciarci e prendere strade diverse”.

Malgrado la fine del loro matrimonio tra i due è rimasta una grande stima e la voglia di non far gravare il fallimento della loro unione sul figlio Alessandro. “Paolo era una persona così dolce che non aveva senso escluderlo dalla mia vita.

Io – continua l’ex moglie di Pablito – mi sono risposata e anche lui ha conosciuto Federica, una donna stupenda e che gli è stata accanto in modo straordinario in questo periodo così doloroso. Anche dopo la separazione, l’ho sempre sentito parte della mia famiglia”. Poi il racconto dell’ultimo incontro prima della fine: “L’ho visto il giorno prima che morisse. Sono andata a trovarlo in ospedale a Siena e ci siamo detti addio. Nel suo cuore – conclude – la famiglia veniva prima di tutto e ora che se n’è andato mi lascia con un dolore immenso e con la consapevolezza di aver avuto il privilegio di passare la prima parte della mia vita con un uomo straordinario”.