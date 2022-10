Sposa con le orecchie a sventola, la parrucchiera gliele incolla alla testa: il video è virale ma i milioni di commenti non sono stati molto positivi

La sposa con le orecchie a sventola non è un problema e la parrucchiera gliele incolla alla testa: il video è virale e sta facendo il giro dei social. In Brasile il giorno più bello per una donna viene coronato anche da un’operazione “estrema” con cui la parrucchiera, per fare apparire ancora più bella nel giorno del matrimonio una sua cliente, ha deciso di incollarle le orecchie alla testa per evitare l’effetto “a sventola” su uno chignon alto.

Sposa con le orecchie a sventola, la soluzione

La titolare di un salone di parrucchieri di Montes Claros ha optato quindi, in accordo con la sua cliente, per questa soluzione decisamente radicale ed ha postato tutto su Instagram con una storia diventata virale sui social. Quanto virale? Semplice: il video ha totalizzato più di due milioni di visualizzazioni.

I commenti sui social fra “follia” e “assurdo”

E i commenti? Quelli sono andati dalla benevola accettazione di quella misura ad altri decisamente meno soavi.

Commenti come “follia” e “assurdo”. La parrucchiera ha applicato la colla sulla parte posteriore delle orecchie della sua cliente, questo prima di tenerle premute contro la tesa in modo che restassero attaccate e non risaltassero sulla linea di uno chignon alto.