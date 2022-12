Stacca il respiratore del vicino di letto: "Mi dava fastidio"

Donna ricoverata in ospedale stacca il respiratore del vicino di letto per due volte di seguito: "Mi dava fastidio" risponde ai medici per giustificarsi

Una donna 72enne ricoverata in un ospedale di Mannheim, in Germania, ha staccato per due volte il respiratore del compagno di stanza, un uomo 79enne la cui sopravvivenza era legata al corretto funzionamento dell’apparecchio meccanico.

Le dava fastidio il rumore della macchina

La donna ha risposto così ai medici che le hanno chiesto la motivazione di un gesto tanto pericoloso. «Mi dava fastidio il rumore», una risposta così secca da essere disarmante per i medici che erano davanti a lei. Avvisata delle conseguenze che avrebbe potuto causare sulla vita dell’uomo staccando la macchina, non le è bastata la lezione. Lo ha fatto di nuovo. La vittima è stata rianimata tempestivamente sia la prima che la seconda volta, riuscendo così a evitare il decesso.

Sebbene si trovi fuori pericolo, al momento il 79enne è in terapia intensiva.

La donna accusata per omicidio colposo

Dopo la ripetizione di un gesto simile per ben due volte, la 72enne tedesca è ora accusata di omicidio colposo. Il mandato d’arresto per lei è stato emesso dal magistrato lo scorso 30 novembre 2022. Si trova ora ricoverata presso una struttura specifica, in cui non c’è rischio che possa adottare ancora comportamenti pericolosi per la vita di terze persone.