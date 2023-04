Alla ricerca di stampe personalizzate di alta qualità? StampaeStampe.it offre una risposta ad ogni esigenza

Attivo nel settore dal 2002, StampaeStampe.it è un service di stampa digitale che propone articoli web-to-print e stampe personalizzate su moltissimi supporti: vetrofanie, brochure, stickers e non solo. L’intero catalogo è contraddistinto da un ottimo rapporto qualità/prezzo. A ciò si uniscono le offerte attive e le spedizioni flessibili.

Quanti decidono di affidarsi a StampaeStampe.it possono contare su una realtà esperta e competente, con oltre vent’anni di esperienza. È in grado, infatti, di gestire ogni progetto di comunicazione, sia esso allo stato iniziale o ben definito. Inoltre, si avvale di moderni macchinari e tecnologie all’avanguardia.

In pochissimi istanti, direttamente dal portale, è possibile personalizzare decine di prodotti. Si va dai supporti di piccolo formato, come dépliant, etichette in bobina, biglietti da visita o flyer fino a totem espositivi, striscioni, pannelli rigidi, espositori per fiere, forex o plexiglass.

Un preparato servizio di assistenza multi-canale, accessibile via e-mail, numero di telefono, chat online, form e social network risponde rapidamente a qualunque richiesta, fornendo consigli preziosi e indirizzando l’utente verso la scelta più adatta. Elabora, poi, preventivi in tempo reale.

Le modalità di pagamento previste dall’e-shop sono sinonimo di sicurezza e trasparenza: carta di credito, PayPal, finanziamento in tre rate grazie a Scalapay, bonifico bancario, contrassegno o in contanti con ritiro della merce in sede.

Per ciò che riguarda le spedizioni, il cliente ha l’opportunità di selezionare la data che meglio si adatta alle proprie esigenze: quella più vicina per le urgenze e quella più lontana per assicurarsi il miglior prezzo. Le consegne sono affidate a corrieri espressi nazionali, quali BRT e GLS, che permettono di controllare lo stato di avanzamento del viaggio grazie al codice per il tracking.

Con un click su “Blog” si trovano tantissime idee da cui prendere spunto per ottimizzare i propri progetti. Mentre visitando la sezione “Promozioni” s’incontrano prodotti accompagnati da riduzioni convenienti.

Non è quindi un caso se la proposta di StampaeStampe.it ha già conquistato la fiducia di oltre 50.000 persone. E come autorevole biglietto da visita per l’e-commerce, infine, giungono le oltre 5.000 recensioni verificate da Feedaty, che registrano un punteggio medio di 4,8/5.