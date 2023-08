Stasera tutto è possibile tagliato: proteste alla Rai dai fan di Stefano De Martino

Stasera tutto è possibile tagliato: il programma di Stefano De Martino non andrà in onda nella prossima stagione televisiva.

Brutte notizie per Stefano De Martino: il programma Stasera tutto è possibile è stato tagliato dai palinsesti Rai. Le proteste dei fan, neanche a dirlo, sono arrivate puntuali come un orologio svizzero.

Stasera tutto è possibile tagliato: proteste alla Rai

Molto probabilmente, Stasera tutto è possibile non tornerà in onda su Rai2. Il programma condotto da Stefano De Martino dovrebbe essere stato tagliato dai palinsesti. Purtroppo, non si tratta di una voce di corridoio. Ad annunciarlo è stato uno degli ospiti fissi della trasmissione, il comico Francesco Paolantoni.

L’annuncio di Francesco Paolantoni

Durante una diretta Instagram, Paolantoni ha così parlato della nuova stagione del programma di Stefano De Martino:

“Non si sa se si farà Stasera tutto è possibile. Se non si fa dopo Sanremo potrebbe slittare di un anno“.

Stando a quanto dichiarato da Francesco, il format potrebbe slittare anche al 2025, quindi salterebbe una stagione.

Stasera tutto è possibile: le proteste alla Rai

Al momento, non ci sono conferme sul futuro di Stasera tutto è possibile, ma Paolantoni ha lanciato un appello ai fan:

“Scrivete mail alla Rai, fate rimostranze, dite che volete Stasera tutto è possibile in onda. Magari qualcuno vi ascolta”.

Nel frattempo, Stefano De Martino non ha commentato la faccenda. D’altronde, l’ex marito di Belen ha parecchi impegni per la prossima stagione televisiva. Condurrà Bar Stella e De Martino Show e sarà la voce narrante de Il Collegio.