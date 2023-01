Stefania Nobile, ospite di Casa Pipol, ha commentato il GF Vip, attaccando duramente Antonino Spinalbese.

La figlia di Wanna Marchi ha candidamente ammesso che detesta l’ex compagno di Belen Rodriguez.

Ospite del format Casa Pipol con la madre Wanna Marchi, Stefania Nobile ha parlato del GF Vip. Senza peli sulla lingua, ha confessato che Antonino Spinalbese non rientra tra i suoi concorrenti preferiti, anzi lo detesta proprio. Ha esordito:

La Nobile ha spiegato nei dettagli perché non tollera Antonino:

“Per me è roba che… per carità, mio Dio, è l’anti sensualità, l’anti uomo, l’anti tutto. E già ha una voce angosciante. Io detesto le persone che hanno la voce senza mai alti né bassi. Così come Giuseppe Conte. Non è che paragono Antonino a Conte, non lo elevo così tanto. Però hanno la voce inquietante come il trapano del dentista. Che lui parli di amore, di sua figlia o di patate arrosto sembra sempre stanco. Pare che abbia fatto qualcosa con una donna fino all’attimo prima. Poi è avvilente se è considerato un mito o un esempio di sensualità. Ragazzi ai miei tempi c’erano veri divi come Robert De Niro o Al Pacino. Lui piace davvero? Mi chiedo come possa piacere”.