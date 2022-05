Stefano De Martino spinge in carrozzina Francesco Paolantoni: le foto

Stefano De Martino e Francesco Paolantoni si sono resi protagonisti di una simpatica gag via social.

Stefano De Martino ha postato sui social alcune immagini in cui è ritratto mentre è intento a spingere Francesco Paolantoni su una carrozzina in quello che sembra essere un remake del film francese Quasi amici.

Stefano De Martino e Francesco Paolantoni

Stefano De Martino e Francesco Paolantoni si trovano in svizzera per il tour con Biagio Izzo Che coppia…

noi tre e sui social hanno regalato ai fan un siparietto esilarante. Nelle immagini si vedono i due comici mentre uno è intento a spingere l’altro a bordo di una carrozzina, in quello che sembra essere un remake del film Quasi Amici con Omar Sy e François Cluzet. Il video ha fatto il giro dei soical sdopo esser stato condiviso da De Martino nelle sue stories.

“Devi spingere di più”, si sente dire a Paolantoni nel video, e ancora: “io tengo questo badante che è proprio uno sfaticato.

Uffà!”. Stefano De Martino ha risposto ironico: “Ma siamo amici?”, e Pantaloni gli ha detto: “Quasi amici!”.

Francesco Paolantoni è costretto a usare la carrozzina dopo il terribile incidente avuto in scooter a Napoli nei mesi scorsi. Il comico ha finito per fratturarsi tibia, perone e malleolo, ma sembra non aver perso il sorriso.

Stefano De Martino e Belen

Negli ultimi mesi si è parlato a lungo di un presunto ritorno di fiamma tra Stefano De Martino e l’ex moglie, Belen Rodriguez, che nonostante siano stati spesso avvistati insieme non hanno mai confermato le voci in circolazione.

I due si decideranno a uscire allo scoperto?