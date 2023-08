Maria De Filippi ha dettato stili di conduzione e costumi televisivi di tante generazioni. La prossemica (la distanza) e l’andatura in studio sono tra i sui tratti più caratteristici quando la vediamo muoversi lungo gli scalini o il palco dello studio televisivo. Spesso la ritroviamo seduta in totale connessione e in ascolto con gli ospiti e il pubblico delle arene. Non è una scelta causale. Un po’ è pratica, un po’ le dona quell’aspetto di amica o mamma della porta accanto.

Lo stile Maria De Filippi

Dopo una carriera ultratrentennale Maria De Filippi è una delle protagoniste indiscusse del piccolo schermo italiano. Ha debuttato in televisione quando la cultura maschilista nello spettacolo relegava la figura femminile a ornamento di contorno, più che altro soubrette “mute” al fianco di blasonati e acclamati conduttori.

Eppure la sua preparazione, sia umanistica che manageriale, emergerà molto presto, già in quegli anni bui della società italiana, segnata da Tangentopoli e dagli attentati mafiosi, in uno dei quali ha rischiato la vita con l’amato e inseparabile marito Maurizio Costanzo.

Nell’autunno del tramonto della Prima Repubblica la De Filippi prende le redini del talk show condotto dall’attrice Lella Costa, la prima versione di Amici su Canale 5 che veniva trasmessa nei pomeriggi di ogni sabato. In studio si affrontavano temi sociali anche delicati di quel tempo, spesso tabù inviolabili: droga, amori adolescenziali, lavoro, sessualità e omosessualità, malattie, famiglia. Il tutto avveniva già con uno stile di conduzione informale.

Maria De Filippi appariva e scompariva tra i dibattiti, i confronti talvolta accesi del pubblico seduto sui gradini dell’arena. Lei sedeva già al fianco dei suoi ospiti, mai un gradino sopra o al centro della scena. Linguaggio semplice e comprensibile, nonostante il prestigio dei suoi studi e della formazione, mai ostentati per marcare differenze tra lei e gli altri, o erigere una barriera da star. Lo stile Maria De Filippi è soprattutto ascoltare, tanto ascolto.

Perché Maria De Filippi conduce seduta

In questo modo informale di condurre, che sia un varietà, un dating show come Uomini e Donne, o un talent, Maria De Filippi ritrova sé stessa al punto da restituire al grande pubblico la sua immagine più iconica: quella della conduzione da seduta sui gradini delle scale.

Eppure c’è una motivazione anche pratica dietro la scelta di condurre da seduta. L’ha rivelata la stessa conduttrice, produttrice e autrice televisiva.

“La verità è che gli scalini nascono non per scelta ma perché, registrando tante puntate nella stessa giornata a un certo punto non ne potevo più e ho deciso di sedermi. Non c’era una poltrona e mi sono seduta sugli scalini”, ha rivelato.

Gli unici e rari momenti in cui la De Filippi ha condotto in piedi sono stati al Festival di Sanremo 2017, quando deve tenere a freno gli istinti dell’opinionista Tina Cipollari, e soprattutto quando sussurra o deve confidare qualcosa di più intimo e delicato agli ospiti di C’è Posta per Te.