Secondo indiscrezioni Federica Panicucci non sarà alla conduzione di Mattino Cinque per quasi tutto dicembre.

Secondo indiscrezioni Mattino Cinque andrà in onda continuativamente anche durante il periodo delle Feste Natalizie ma a condurlo non sarà Federica Panicucci.

Federica Panicucci: lo stop aziendale

Secondo indiscrezioni Federica Panicucci potrebbe smettere di condurre Mattino Cinque già dal prossimo 13 dicembre, mentre il programma d’informazione mattutina proseguirà invece per tutto il periodo delle feste ma, a condurlo, sarà il solo Francesco Vecchi.

Sulla questione non vi sono state conferme o smentite da parte della conduttrice ma in tanti tra i suoi fan sono in attesa di saperne di più.

Federica Panicucci: il Capodanno di Canale 5

Sempre secondo i rumor in circolazione Federica Panicucci – che quindi sarebbe assente dal suo celebre programma per l’intero mese di dicembre – sarà invece alla conduzione della serata di Capodanno di Canale 5 (di cui è già stata conduttrice nelle edizioni 2017, 2018 e 2019).

Al momento la conduttrice non ha smentito né confermato le voci in circolazione.

Federica Panicucci: la vita privata

Fuori dagli studi tv la conduttrice dedica tutta sé stessa ai due figli, Sofia e Mattia, e al suo amore per l’imprenditore Marco Bacini, con cui si vocifera che prima o poi convolerà a nozze. I due, secondo indiscrezioni, avrebbero dovuto sposarsi già nei mesi scorsi ma poi, a causa dell’emergenza Coronavirus, avrebbero deciso di rinviare la data delle loro nozze.

La conduttrice non ha mai rotto il silenzio in merito alla questione ma sul suo compagno ha affermato: “Mi è stato vicino in momenti molto difficili della mia vita e l’ha fatto con tatto, un garbo e una cura speciale. All’inizio della nostra storia per lui non è stato facile, ma ora lo è. Siamo complici. Lui non ha segreti per me e io per lui. Ci conosciamo profondamente. Sto vivendo una quotidianità che prima non avevo mai avuto.

C’è sempre ed è il mio tutto”.

Marco Bacini ha stretto un ottimo rapporto anche con i figli della conduttrice, nati dalla sua precedente unione con Mario Fargetta. “Il mio problema è sempre stato che cercavo di essere come gli altri volevano che fossi. Ho dovuto capire che quella Federica non ero io e accettare l’ipotesi di una nuova strada. L’istante in cui l’ho fatto è l’istante in cui ho iniziato a essere felice”, ha affermato la conduttrice in merito alla sua precedente unione.