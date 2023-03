Strage Corinaldo, Fedez non si presenta in aula

Strage nella discoteca di Corinaldo: Fedez avrebbe dovuto testimoniare, ma ha inviato un certificato di malattia e non si è presentato in aula.

Fedez era stato convocato a testimoniare in aula per il processo bis legato alla strage nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo. Il rapper ha tuttavia inviato un certificato di malattia, non presentandosi. É la seconda volta che accade. I giudici hanno deciso di sentire il marito di Chiara Ferragni in quanto in passato fu ospite del locale. La magistratura, pertanto, vorrebbe avere opportuni chiarimenti sulle condizioni della struttura nel periodo precedente alla tragedia. Come informa il Corriere di Bologna, la prima udienza era fissata lo scorso 24 febbraio, ma sia Federico Leonardo Lucia (vero nome di Fedez) che Sfera Ebbasta, non si erano presentanti.

Strage Corinaldo: le assenze in aula di Fedez e Sfera Ebbasta

La prima assenza in tribunale, Fedez l’aveva giustificata come un “legittimo impedimento” dovuto ai suoi impegni lavorativi legati alla realizzazione di una campagna pubblicitaria per conto di una realtà importante. Si era tuttavia reso disponibile a presenziare la settimana successiva. Sfera Ebbasta, anche lui convocato, aveva invece giustificato la sua assenza in quanto impegnato nella realizzazione di un videoclip con la cantante Bia.

Perché i giudici vogliono ascoltare Fedez?

La Procura ha citato Fedez come testimone nel giudizio riguardante le condizioni di sicurezza all’interno della Lanterna Azzurra e alcune questioni di tipo amministrativo, in particolare il rilascio dei permessi per la riapertura del locale.