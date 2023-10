Un potenziale femminicidio è stato sventato nelle scorse ore a Catania per mano del figlio piccolo di una coppia, che si è immediatamente attivato quando ha visto il padre aggredire la sua mamma.

Uomo strangola la moglie, ma il figlio piccolo chiama i carabinieri e lo fa arrestare

Tutto è accaduto a Catania: protagonista di questa ennesima vicenda di cronaca legata alla violenza di genere un uomo di 44 anni che già in passato si era macchiato di abusi nei confronti della compagna. La spirale di follia è sfociata in un tentativo di strangolamento, che è però è stato prontamente bloccato dall’intervento del figlio piccolo della coppia.

Il bambino ha infatti difeso la madre chiamando il 112: le forze dell’ordine sono così rapidamente giunte sul posto e hanno arrestato l’uomo, un disoccupato, per estorsione e maltrattamenti in famiglia aggravati dal fatto di essere stati compiuti di fronte agli occhi di due minori.

In base alla ricostruzione delle autorità, come riporta Fanpage, sembra che l’uomo avesse picchiato la donna perché lei gli avrebbe negato dei soldi. La situazione andava avanti da almeno quattro mesi secondo quanto la vittima dell’aggressione ha raccontato alle autorità, che l’hanno trovata in casa in stato di agitazione e con numerosi lividi e ferite. Sembra inoltre che la donna già avesse allontanato il marito in passato, ma che avesse deciso di perdonarlo in un secondo momento riaccogliendolo a casa.