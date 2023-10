Striscia La Notizia, tapiro d'oro per Elodie: come ha reagito la cantante

Anche per Elodie è arrivato il premio più temuto: il tapiro d’oro. A consegnarlo è stato come sempre l’inviato di Striscia La Notizia, Valerio Staffelli. Il servizio è stato mandato in onda nella puntata di martedì 10 ottobre. Il premio è arrivato dopo che Elodie si è mostrata come una Venere nuda per il nuovissimo singolo “A fari spenti” lanciato proprio in questi ultimi giorni. L’immagine aveva suscitato diverse critiche.

Striscia La Notizia, tapiro d’oro per Elodie: la reazione della cantante

La cantante che quest’estate ha spopolato con il singolo “Pazza musica” in coppia con Marco Mengoni ha reagito in modo charo, non arretrando di un passo. All’inviato ha infatti dichiarato: “Il mio corpo non dovrebbe suscitare scandalo, questo è il mio corpo, il mio manifesto di donna libera. Tanti mi hanno detto che non c’è bisogno, invece ce n’è eccome! Il corpo è nostro e siamo libere di decidere come utilizzarlo: per me è arte e libertà”.

Presentato il primo clubtape di Elodie

Nel frattempo, Elodie ha presentato al grande pubblico “Red Light”, un clubtape che contiene sette brani pensati appositamente per un ascolto ad alto volume, magari mentre si beve un drink. Alla stampa la cantante ha dichiarato: “Sono 7 brani, con un messaggio visivo molto forte e cattivello, tutte da cantare e ballare, chi mi viene a vedere deve uscire stanco”.