Stromboli, aumenta il livello di allerta. Protezione Civile: “Potenziale disequilibrio del vulcano”

il livello di allerta su Stromboli è passato da giallo ad arancione. Lo ha annunciato la Protezione Civile in una nota.

L’eruzione del vulcano Stromboli avvenuta nella mattinata di domenica 9 ottobre ha mantenuto lo stato di allerta di abitanti e autorità massimo. Così la Protezione Civile, attraverso una nota, ha provveduto a comunicare che il livello di allerta è ora passato da giallo ad arancione.

Tale decisione – si legge dal comunicato – è stata presa alla luce “delle attività odierne del vulcano, ovvero l’inizio di una fase eruttiva con un flusso piroclastico dall’aerea craterica Nord che ha rapidamente percorso la Sciara del Fuoco raggiungendo il mare, generando un crollo parziale della terrazza craterica seguito da un ragguardevole trabocco lavico”.



Stromboli, la Protezione Civile innalza il livello di allerta

La Protezione Civile ha spiegato, nel concreto, cosa comporta questo provvedimento. In particolare viene determinato “il potenziamento del sistema di monitoraggio del vulcano e del raccordo informativo tra la comunità scientifica e le altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile”.

È stato anche aggiunto: “Il Dipartimento della Protezione Civile condivide tali informazioni con la struttura di protezione civile della Regione Siciliana che, soprattutto in relazione a scenari di impatto locale, allerta le strutture territoriali di protezione civile e adotta eventuali misure in risposta alle situazioni emergenziali”.

🌋🔔#Stromboli: #9ottobre disposto passaggio #allertaARANCIONE rischio vulcanico 👇

📡potenziamento del monitoraggio

🤝raccordo costante tra comunità scientifica e altre strutture operative di #protezionecivile

👩🏼‍🏫informazione alla popolazione

Leggi👉 https://t.co/KVZL4ZHeMf pic.twitter.com/SBsAvIv7os — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) October 9, 2022

La Protezione Civile siciliana: “Non uscite di casa”

Nel frattempo il dipartimento della Protezione Civile della Sicilia, sui social, ha fornito una serie di indicazioni agli abitanti dell’isola.

Tra questi vi è la raccomandazione di non uscire di casa e in ogni caso di allontanarsi da porte e finestre. Chi si trova in barca dovrà allontanarsi dalla costa. Per far fronte alla situazione, cellulari e luce d’emergenza dovranno essere a portata di mano in modo da agevolare ogni comunicazione.