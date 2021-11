Super green pass, Bassetti: “Un milione di nuovi vaccinati in tre settimane”

Matteo Bassetti ritiene che l'introduzione del super green pass porterà un milione di nuovi vaccinati contro il Covid in meno di un mese.

Secondo l’infettivologo del San Martino di Genova Matteo Bassetti l’introduzione del super green pass comporterà la presenza di un milione di nuovi vaccinati nel giro di tre settimane: per questo alla misura, da lui approvata nei contenuti, “do voto 9“.

Bassetti sul super green pass

Intervenuto durante la trasmissione Agorà in onda su Rai Tre, l’esperto si è detto ottimista per la nuova norma che entrerà in vigore il 6 dicembre 2021 e consentirà solo a chi è guarito o vaccinato l’accesso a determinate attività.

Dopo aver previsto un milione di nuove prime dosi in meno di un mese, Bassetti si è espresso sulla nuova variante sudafricana che ha spinto diversi paesi, Italia compresa, a bloccare gli arrivi dall’Africa meridionale.

“Le varianti proliferano dove si vaccina poco. Questa mutazione riguarda molti Stati ma io dico no al terrorismo delle varianti“, ha evidenziato.

Bassetti sul super green pass e la terza dose

Quanto poi alla terza dose, l’esperto si è detto contrario alla rincorsa ad accorciarne eccessivamente i tempi. Dopo tre mesi la protezione del vaccino comincia a decrescere ma “non è come lo yogurt che scade improvvisamente da un giorno all’altro“: per questo la cosa importante è che, dopo cinque mesi, facciano la dose gli over 60 e i soggetti fragili.