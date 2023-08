Super Luna Blu: un evento raro e affascinante

Mercoledì 30 agosto sorgerà una delle lune più grandi e luminose dell’anno, la Super Luna Blu. In astronomia il fenomeno della Luna Blu può rappresentare due cose. Può identificarsi con la terza luna piena, in una stagione che ne conta quattro. Oppure, più comunemente, con la seconda di due lune piene, che cadono in un mese solare. Come la precedente luna piena del 1° agosto, anche questa Luna blu sarà una “superluna”, ossia una luna piena che si verifica quando il nostro satellite naturale è più vicino alla Terra, facendolo apparire leggermente più grande nel cielo.

Come funziona il fenomeno della Super Luna Blu

L’ultima volta che si è verificato un evento simile alla Luna Blu è stato il 3 luglio 2023, con la Superluna del Cervo. La prossima sarà il 19 agosto 2024. Tuttavia, la cosiddetta “Super Luna Blu” è la combinazione di una Luna Blu e di una superluna ed è un fenomeno che accade molto meno frequentemente. Sebbene sia possibile che si manifestino due Superlune Blu nello stesso mese, il tempo medio che intercorre tra l’una e l’altra è di circa 10 anni. Secondo la NASA la prossima Super Luna Blu non si verificherà prima del 2037, quando se ne avranno due relativamente vicine: una a gennaio e l’altra a marzo.

Quando vederla

La notte tra il 30 e il 31 agosto, precisamente alle ore 3.37 del mattino, il pianeta sarà in perfetta opposizione al Sole. Poche ore prima, inoltre, si troverà anche nel punto della sua orbita più vicino alla Terra, noto come perigeo. La Luna blu, infatti, viene definita “superluna” proprio in virtù della sua distanza dalla Terra al momento del plenilunio, che la può far apparire nel cielo fino al 14% più grande. La Super Luna Blu sarà visibile dal tramonto all’alba, da ogni parte del mondo. Il fenomeno, inoltre, coincide anche con il pianeta Saturno, che appare nel cielo vicino alla luna, anch’esso nella sua posizione planetaria più vicina alla Terra per il 2023.