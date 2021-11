Superbonus 110%, salta il tetto Isee anche per le villette: tutte le novità

Il Superbonus 110% per la ristrutturazione delle villette, probabilmente, continuerà senza limitazioni legate al reddito.

Il Superbonus 110% per la ristrutturazione delle villette, probabilmente, continuerà senza limitazioni legate al reddito.

Superbonus 110%, salta il tetto Isee anche per le villette

Il testo definitivo delle legge di Bilancio 2022 non è ancora pronto, ma sembra sempre più probabile che il Superbonus 110% per la ristrutturazione di villette e case unifamiliari continuerà senza limitazioni legate al reddito.

Questa è una delle più importanti novità legate alla casa, che dovrebbe ottenere l’ok definitivo del Parlamento in settimana. Come riportato dal Corriere, per quanto riguarda le case unifamiliari la prima versione della Manovra aveva previsto che potessero fruire del Superbonus solo i proprietari con un Isee non superiore a 25 mila euro. Erano arrivate diverse critiche dalla politica e dalle associazioni, perché un tetto così basso escludeva anche chi non era particolarmente benestante.

Per questo la limitazione potrebbe saltare, lasciando spazio ad una tempistica ristretta, con la Cilas (asseverazione dei lavori) che dovrebbe essere consengnata entro una data specifica della prima parte dell’anno. Questo permetterebbe di limitare il numero delle domande e di mantenere sotto controllo la spesa per lo Stato.

Superbonus 110%, salta il tetto Isee anche per le villette: sconto in fattura e cessione del credito

Ci sarà un cambiamento anche per lo sconto in fattura e la cessione del credito.

I due meccanismi permettono al beneficiario di sfruttare il vantaggio fiscale nell’immediato, senza aspettare le detrazioni dall’Irpef negli anni successivi. Si tratta di una possibilità che dona un vantaggio alle famiglie con meno capacità finanziaria e che spesso non hanno abbastanza “capienza” fiscale per coprire l’intero rimborso. Lo scopo del nuovo testo è prorogare il sistema introdotto nel biennio 2020-21 dal decreto Rilancio dello scorso anno per i sei filoni di intervento: recupero del patrimonio edilizio, interventi di efficienza energetica, misure antisismiche, recupero o restauro delle facciate, installazione di impianti fotovoltaici o di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Anche il Bonus facciate ha ottenuto la proroga per il 2022. Si tratta di una detrazione delle spese a beneficio di interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici, incluse strutture opache della facciata, balconi, ornamenti e fregi. Rientrano anche il consolidamento, il ripristino, il miglioramento, la pulitura o la tinteggiatura di questi elementi. La proroga introduce una differenza, ovvero la detrazione per i lavoro non sarà al 90%, ma al 60%.

La detrazione del 90% sarà ancora ammissibile solo per chi ha saldato i lavori entro il 31 dicembre 2021.

Superbonus 110%, salta il tetto Isee anche per le villette: i vantaggi

Per quanto riguarda il Superbonus 110% per i condomini, la Manovra ha previsto la riduzione dell’aliquota di spesa rimborsata, in calo a partire dal 2024 dal 110%, al 70%, al 65%. A queste condizioni i vantaggi del Superbonus rispetto agli altri bonus casa sarebbero ridotti.