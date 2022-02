Superbonus, nuovo prezzario del Mite: quando entra in vigore e cosa comprende

I nuovi prezzi del Mite per il Superbonus dovranno essere adottati per tutti i nuovi lavori che inizieranno dopo 30 giorni dall'entrata in vigore.

I nuovi prezzi del Mite per il Superbonus dovranno essere adottati per tutti i nuovi lavori che inizieranno dopo 30 giorni dall’entrata in vigore.

Superbonus, nuovo prezzario del Mite: Cingolani firma il decreto

Roberto Cingolani, ministro della Transizione Ecologica, il 15 febbraio ha firmato il decreto per fissare i tetti massimi per gli interventi del Superbonus 110%.

I massimali potranno essere al massimo il 20% più alti di quelli vigenti per l’Ecobonus, in considerazione anche dell’aumento del costo delle materie prime e dell’inflazione. “Con questo decreto si completa l’operazione che sta portando avanti il governo ponendo un freno all’eccessiva lievitazione dei costi e riportando il Superbonus a un esercizio ragionevole che tuteli lo Stato e i cittadini venendo incontro alle esigenze del settore e dell’efficientamento energetico” ha spiegato il ministro.

I nuovi prezzi del Mite

I nuovi paletti stabiliti per i prezzi, anche se prevedono un aumento del 20% rispetto al passato, fissano una soglia che limita le speculazioni che, in diversi casi, hanno visto lievitare i costi con prezzi non giustificabili dall’aumento dei prezzi delle materie prime. I massimali, come spiegato in una nota del ministero, non sono onnicomprensivi per tenere conto dell’eterogeneità dei possibili interventi, per cui sono stati esclusi Iva, oneri professionali e costi di posa in opera.

Entro il 1° febbraio 2023 i costi massimali dovranno essere aggiornati in considerazione degli esiti del monitoraggio svolto da Enea sull’andamento delle misure e dei costi.

Un mese di transizione

Per tutti i costi che non sono previsti nel decreto verrà fatto riferimento ai prezzari delle Regioni e delle Province autonome, o ai listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti, oppure ai prezzari della casa editrice Dei.

Per queste voci, per evitare speculazioni, sarà indispensabile la certificazione della congruità della spesa da parte di un tecnico abilitato. I nuovi costi dovranno essere usati per gli interventi che presenteranno la richiesta del titolo edilizio dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto. Ci sarà un mese di transizione prima di passare ai nuovi prezzi.