Superbonus, ok al decreto: proroga per villette e cessioni

Superbonus, ok al decreto: scadenza rinviata di sei mesi, ma solo per alcuni. Tutte le novità per le villette.

Ok al decreto per il Superbonus: il provvedimento è stato convertito in legge dopo aver concluso il suo iter in parlamento. La scadenza è stata rinviata a sei mesi, ma non per tutti. Ci sarà di conseguenza una proroga per villette e cessioni. Per la precisione si potrà usufruire del Superbonus al 110% per gli immobili unifamiliari. Come ricorda Repubblica, il beneficio interessa i proprietari “che avevano centrato l’obbiettivo della realizzazione del 30% dei lavori a progetto entro il 30 settembre 2022”. La nuova scadenza è stata ora fissata al 30 settembre 2023. Si ricorda inoltre come saranno riaperti gli sportelli bancari alle operazioni di cessione dei crediti, questo porterà allo sblocco dei cantieri rimasti finora fermi per mancanza di liquidi.

Superbonus, ok al decreto: novità sulle villette e non solo

Dal Corriere della sera si legge che le proroghe sono previste, ad esempio, per le villette unifamiliari i cui lavori abbiano raggiunto almeno il 30% del completamento al 30 settembre 2022. Gli interessati potranno richiedere l’agevolazione al 110% fino al 30 settembre 2023. Tale agevolazione è prevista anche per le Onlus, case popolari Iacp e per tutte quelle abitazioni risultate danneggiate nei comuni colpiti dai terremoti dal 2009 e dall’alluvione nelle Marche.

Proroga della cessione dei crediti

Prevista anche una proroga della cessione dei crediti per i casi in cui non sia ancora arrivato, al 17 febbraio, l’ok del cessionario. La proroga sarà fattibile soltanto fino al 30 novembre 2023 a patto che venga pagata una mora di 250 euro e soltanto riguardo alle spese fatte nel 2022.