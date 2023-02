Superospite Sanremo 2023, i Depeche Mode sul palco per la finalissima: l’an...

Al Tg 1, Amadeus ha svelato l’identità del superospite internazionale che calcherà il palco dell’Ariston durante la serata finale del Festival di Sanremo 2023: a esibirsi saranno i Depeche Mode.

Superospite Sanremo 2023, i Depeche Mode sul palco per la finalissima

Sabato 11 febbraio, i Depeche Mode si esibiranno al Festival di Sanremo. Il gruppo, infatti, è stato annunciato in qualità di superospite internazionale da Amadeus in diretta nazionale durante la messa in onda del Tg1 trasmesso mercoledì 1° febbraio.

“Sono molto felice di poter fare questo annuncio perché sono un grande fan di questo gruppo – ha aggiunto – e non avrei mai pensato di conoscerlo personalmente.

Ho trasmesso per tanti anni in radio i loro successi e finalmente potrò averli sul palco”, ha detto il direttore artistico della più importante kermesse musicale italiana.

Per la band britannica, non sarà la prima volta sul palco dell’Ariston.

I Depeche Mode, infatti, sono stati ospiti del Festival già in altre tre occasioni. La prima esibizione risale al 1986, nei giorni in cui stava uscendo Stripped, il primo singolo estratto da Black Celebration. L’esperienza è stata poi ripetuta nel 1989 con Eerything Counts e nel 1990 con Enjoy the silence.

L’annuncio di Amadeus

Il prossimo sabato 11 febbraio, è lecito suppore che il cantante Dave Gahan e il chitarrista e tastierista Martin Gorepresenteranno il primo singolo estratto dal nuovo album Memento Mori, non ancora svelato.

L’album, che debutterà il 17 marzo 2023, è il quindicesimo in studio per il gruppo ed è stato realizzato a sei anni di distanza da Spirit del 2017. Memento Mori è anche il primo lavoro in studio a essere pubblicato dopo la morte di Andy Fletcher, tastierista e co-fondatore della band morto a 60 anni lo scorso 26 maggio.

Con l’annuncio di Amadeus, quindi, i Depeche Mode si aggiungono al già nutrito gruppo di ospiti che parteciperanno al Festival.

Erano già stati annunciati, infatti, i Black Eyed Peas, per quanto riguarda gli ospiti internazionali mentre tra gli ospiti italiani si esibiranno i Maneskin, Mahmood e Blanco, i Pooh, Peppino Di Capri, Gino Paoli, Al Bano e Massimo Ranieri insieme a Gianni Morandi.