Un 80enne è morto sul colpo dopo essersi schiantato contro un albero mentre era alla guida di un’auto. L’incidente si è verificato domenica pomeriggio, 1° ottobre, tra Messen e Oberramsern, in Svizzera. La tragedia si è consumata mentre l’uomo, per cause ancora da chiarire, è uscito di strada scontrandosi frontalmente contro il predetto albero.

80enne morto sul colpo: inutili i tentativi di rianimarlo

Nel tragico incidente avvenuto tra Messen e Oberramsern, è rimasto coinvolto un anziano di 80 anni. I primi soccorritori hanno fornito assistenza all’uomo prima dell’arrivo dei servizi di emergenza, ma purtroppo è deceduto sul luogo dell’incidente. Come fa sapere Ticinonline, le autorità, compresa la polizia e la procura, stanno ora conducendo delle indagini per determinare le circostanze esatte dell’incidente.

80enne morto sul colpo: l’intervento della polizia

Oltre alle pattuglie della polizia cantonale di Soletta, sono stati coinvolti nel caso anche il servizio di salvataggio, un elicottero della Rega, la Procura della Repubblica, un’impresa di pompe funebri e un servizio di rimorchio.

Al momento non risultano esserci aggiornamenti riguardo il tragico episodio. Probabilmente saranno effettuate le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente.

80enne morto sul colpo: altro tragico incidente a Napoli

Oltre al sinistro avvenuto in Svizzera, c’è da segnalare un altro tragico incidente avvenuto in Italia, precisamente a Fuorigrotta (Napoli). Le vittime sono due ragazzi di 20 e 23 anni. Come informa Leggo, i giovani si trovavano in sella a uno scooter: lo scontro è avvenuto con una vettura proveniente dalla corsia opposta. Le due vittime indossavano il casco, ma l’impatto al suolo è stato troppo violento.